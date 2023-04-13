Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов — о состоянии игроков ЦСКА: «Все здоровы»

13 Апреля 2023 • 16:35 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии травмированных футболистов «армейцев».

«Все здоровы. Сегодня день, когда есть возможность немного сделать реставрацию, поэтому они остались и проводят индивидуальные занятия в тренажерном зале», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Федотов отметил, что в Екатеринбург поедут все, несмотря на то, что на последней тренировке клуба отсутствовали Антон Заболотный, Максим Мухин и Кирилл Набабкин.

Напомним, что ЦСКА встретится с «Уралом» в субботу, 15 апреля. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
18:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин пригласил главу судейского комитета РФС на семинар
18:26 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о матче с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Мне советы президента «Оренбурга» не нужны»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У «Спартака» в игре сплошные проблемы»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона
16:55 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал отставку Бердыева «федунизмом»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о состоянии игроков ЦСКА: «Все здоровы»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «В душе я надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Рейна верит в победу над «Спартаком»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Лучше бы «Тосно» не закрывали, играли бы в Лиге Европы»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Напрямую из РПЛ вылетят «Торпедо» и «Химки»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Родригао верит, что Ренан окажется в «Реале»
Все новости
Рекомендуем