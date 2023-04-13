Федотов — о состоянии игроков ЦСКА: «Все здоровы»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии травмированных футболистов «армейцев».

«Все здоровы. Сегодня день, когда есть возможность немного сделать реставрацию, поэтому они остались и проводят индивидуальные занятия в тренажерном зале», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Федотов отметил, что в Екатеринбург поедут все, несмотря на то, что на последней тренировке клуба отсутствовали Антон Заболотный, Максим Мухин и Кирилл Набабкин.

Напомним, что ЦСКА встретится с «Уралом» в субботу, 15 апреля. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.