Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от выступления нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

- Сегодня Фёдору Чалову исполняется 25 лет, он проводит неплохой сезон. Как думаете, он может уехать за границу в текущих условиях?

- Для форварда это самый хороший возраст. Для него самое главное - регулярно забивать. Абы куда в Европу ехать нет смысла. Если будет какое-то серьёзное предложение, то его можно будет рассмотреть его.

- В клуб из чемпионата Чехии ему нет смысла переходить?

- Сейчас футболистам сложно уехать куда-то в Европу. Если им заинтересуется команда уровня Лиги чемпионов, то можно будет рассмотреть ее предложение. А в Чехию зачем ему ехать? В Москве тоже неплохо. Даже лучше.

- Он может помочь ЦСКА войти в тройку лидеров по итогам нынешнего сезона?

- «Армейцы» точно могут побороться за вторую строчку. Нет никаких сомнений в том, что команда прикладывает для этого максимум усилий. Первое место догнать уже невозможно. Ждать осечки от «Зенита» не приходится. Команда Федотова уже четыре матча подряд не пропускает - это радует.

- Вам нравится, как Федотов работает с коллективом? Перед сезоном некоторые эксперты сомневались в его компетентности.

- По-моему, это достаточно дилетантское мнение. Он хороший системный тренер. Понятно, что не все получается у команды, и хочется, чтобы она боролась за первое место с «Зенитом». В имеющихся реалиях он показывает себя неплохо. Нельзя сказать, что он проводит классную работу. Я бы сказал, что удовлетворительную с хорошим оттенком.

Роберт Иванов