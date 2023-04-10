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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов стал лучшим игроком в РПЛ по выигранным верховым единоборствам

10 Апреля 2023 • 18:34 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Универсальный защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов стал лучшим в текущем сезоне Российской премьер-лиге по числу выигранных верховых единоборств. Этот факт подтверждает статистика, предоставленная нашими коллегами из Opta.

Так, игрок обороны московских «армейцев» выиграл 82% верховых единоборств в сезоне - 53/65, что является самым высоким показателем среди всех игроков в лиге, которые выиграли минимум 30 единоборств.

На втором месте идёт защитник «Краснодара» Кайо Панталеао – у него 79% выигранных единоборств, 74% - у Вани Дркушича, защитник «Сочи». 73% - у лидера обороны «Спартака» Георгия Джикии. 72% - у защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.

Ранее мы писали о лучшем голкипере РПЛ по числу предотвращённых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Джикия Кирилл Гоцук Бактиёр Зайнутдинов Ваня Дркушич Кайо Панталеао
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