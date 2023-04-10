Назван лучший вратарь РПЛ по числу предотвращённых голов

Голкипер столичного «Торпедо» Егор Бабурин по статистике является лучшим голкипером текущего сезона Российской премьер-лиги, если учитывать предотвращённые им голы.

Как рассказали аналитики из Opta, страж ворот московских «автозаводцев» пропутсил лишь на 4,3 гола меньше ожидаемого: 21 гол при ожидаемых голах в 25,3. Он обогнал в списке Матвея Сафонова из «Краснодара» (3,8 гола), Игоря Акинфеева из ЦСКА (3,1), Михаила Кержакова из «Зенита» (2,5) и своего одноклубника Александра Довбню (2,1).

Помимо этого, Бабурин стал лучшим в текущем сезоне Премьер-лиги по проценту сэйвов среди вратарей с 10 и более проведёнными матчами (77%).