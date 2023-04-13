Карсаков: «Очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков высказал своё мнение о борьбе за выживание в чемпионате России.

Специалист считает, что самые большие проблемы в этом плане в данный момент испытывают «Химки» и «Торпедо».

«Я очень надеюсь, что «Торпедо» будет играть в стыковых матчах и останется в РПЛ. Хотя у них впереди очень тяжёлые игры», - приводит слова Карсакова «Чемпионат».

Эксперт не решился делать прогноз на участников стыковых игр нынешнего сезона, однако выразил надежду на то, что одним из них станет «чёрно-белый» коллектив.

«Химки» и «Торпедо» замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги.