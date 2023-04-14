Кавазашвили: «Спартаку» не хватает Промеса и Джикии, особенно второго»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о причинах кризиса московской команды.

Ветеран считает, что «красно-белым» не хватает защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса, которые в настоящий момент восстанавливаются от травм.

«Спартаку» не хватает Промеса и Джикии, особенно второго. Без Промеса команда забивает голы, но очень много пропускает, в защите хаос. Абаскалю нужно решить эту проблему», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 15 апреля, против «Торпедо». Начало — в 19:00 по московскому времени.