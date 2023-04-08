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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гашкин: У «Торпедо» появился шанс попасть в стыки

08 Апреля 2023 • 16:36 Комментировать
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15.04 19:00

Экс-игрок «Торпедо» Андрей Гашкин оценил шансы «автозаводцев» сохранить свою прописку в высшем российском дивизионе. Сегодня, 8 апреля, «Торпедо» на своем поле одержало победу над «Факелом» (2:0) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«У «Торпедо» выросли шансы, но не напрямую. В стыки попасть могут. Впереди матч с «Химками», там москвичи должны выложиться по максимуму», — цитирует Гашкина «Матч ТВ».

После 22 игр столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. У «Химок», которые располагаются на предпоследней строчке, столько же очков, но имеется матч в запасе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Андрей Гашкин
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