Гашкин: У «Торпедо» появился шанс попасть в стыки

Экс-игрок «Торпедо» Андрей Гашкин оценил шансы «автозаводцев» сохранить свою прописку в высшем российском дивизионе. Сегодня, 8 апреля, «Торпедо» на своем поле одержало победу над «Факелом» (2:0) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«У «Торпедо» выросли шансы, но не напрямую. В стыки попасть могут. Впереди матч с «Химками», там москвичи должны выложиться по максимуму», — цитирует Гашкина «Матч ТВ».

После 22 игр столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. У «Химок», которые располагаются на предпоследней строчке, столько же очков, но имеется матч в запасе.