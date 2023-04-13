Игрок «Торпедо» Рейна верит в победу над «Спартаком»

В субботу, 15 апреля, в Российской премьер-лиге пройдёт московское дерби между «Торпедо» и «Спартаком». Комментарий по поводу предстоящей игры дал нападающий Йорди Рейна, который выступает за «автозаводцев».

«Не знаю игроков «Спартака», но если мы будем играть так, как против «Факела», борясь за каждый мяч, всё возможно в футболе. Мы можем обыграть «Спартак»! – сказал Рейна, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то команда располагается на третьей позиции.

Матч «Торпедо» - «Спартак» стартует 15 апреля в 19:00 по московскому времени.