Кузьмичёв: «Спартак» должен взять второе место»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о шансах «Спартака» на второе место в РПЛ.

«Спартак» должен взять второе место. Хочется узнать, какие шаги сделает Абаскаль, чтобы вытащить команду из неприятной серии. Если он у него это получится, то мы поймем, что это квалифицированный тренер», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

После 22 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. Команда Гильермо Абаскаля отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на два балла, но у «желто-синих» есть игра в запасе.