Нетфуллин: «Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился своими ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби, учитывая наше турнирное положение. Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Футболист также заявил, что «чёрно-белый» коллектив будет стараться заполучить три очка в игре с «красно-белой» командой.

«Автозаводцы» в данный момент замыкают турнирную таблицу чемпионата России.

Противостояние торпедовцев и спартаковцев состоится завтра, 15 апреля, в 19:00.

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