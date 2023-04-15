Корнеев: «Раньше Зобнина чаще можно было увидеть в завершающих фазах атак»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

По мнению эксперта, в весенней части текущего сезона Зобнин стал реже врываться в чужую штрафную площадь и помогать атаке. При этом Корнеев подчеркнул, что по самоотдаче претензий к Зобнину нет никаких.

«Почему-то Роман не предлагает себя со второй линии, не часто теперь врывается в штрафную. Раньше его чаще можно было увидеть в завершающих фазах атак», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше РПЛ 29-летний Зобнин провёл 22 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. После 22 туров чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка.