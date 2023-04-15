Абаскаль: «Это долгожданная победа, мы рады, что её получили»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (2:1).

- Можно ли было предположить, что игра столько различных событий будет содержать, было ли это результатом вашей игры или эмоций в какой-то момент? Не слишком ли дорого далась победа из-за двух красных карточек в таком матче с таким соперником?

- В жизни в целом нужно принимать сложности. Сегодня для нас был такой сложный момент по ходу матча. Конечно, мы должны были его раньше завершать, использовать те моменты, которые у нас были. Тем не менее, он складывался именно так, в футболе бывает. Ребята действительно показали себя очень хорошо в той ситуации, в которой они оказались, потому что все бились и показывали самоотдачу. Да, мы должны были забивать больше до первой красной карточки. Тем не менее, игра сложилась так. Мы очень давно хотели эту победу, это долгожданная победа, мы рады, что ее получили. Однозначно мы ее сегодня заслужили.