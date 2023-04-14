Червиченко — о матче «Торпедо» - «Спартак»: «Счёт будет разгромным»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-то тура РПЛ между «красно-белыми» и «Торпедо».

«Я думаю, что «Спартак» обязан обыгрывать «Торпедо». Скорее всего, «Спартак» отыграется на «Торпедо» за все предыдущие неудачи. Кажется, что счет будет разгромным», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После 22 туров «Спартак» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Торпедо» занимает последнее место, на счету «автозаводцев» 13 баллов.

Матч «Торпедо» - «Спартак» состоится завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.