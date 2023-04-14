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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко — о матче «Торпедо» - «Спартак»: «Счёт будет разгромным»

14 Апреля 2023 • 17:02 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-то тура РПЛ между «красно-белыми» и «Торпедо».

«Я думаю, что «Спартак» обязан обыгрывать «Торпедо». Скорее всего, «Спартак» отыграется на «Торпедо» за все предыдущие неудачи. Кажется, что счет будет разгромным», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После 22 туров «Спартак» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Торпедо» занимает последнее место, на счету «автозаводцев» 13 баллов.

Матч «Торпедо» - «Спартак» состоится завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Андрей Червиченко
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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