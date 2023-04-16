Бушманов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Торпедо»

Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в рамках матча 23-го тура чемпионата России.

«Подопечные Абаскаля полностью заслужили победу в этом матче. Даже если не брать в расчет незабитые пенальти. Они создали очень много моментов с игры, которые должны были забивать», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

По мнению специалиста, игра «Спартака» ухудшилась после замен, пошли удаления, но команда все равно одержала заслуженную победу.

«Красно-белые» занимают третье место в чемпионате России, набрав 45 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Ростова», однако у подопечных Валерия Карпина есть игра в запасе.