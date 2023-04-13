Дьяков: «Напрямую из РПЛ вылетят «Торпедо» и «Химки»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал команды, которые отправятся в Первую лигу по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению эксперта, из высшего дивизиона российского футбола вылетят последние на сегодняшний день команды лиги «Химки» и «Торпедо».

«Хоть у «автозаводцев» и остаётся четыре очка до зоны стыков, я в них не верю. В стыки попадут «Факел» и «Пари НН». Остальные команды смотрятся более интересно и по игре, и по результатам», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

После 22 туров чемпионата России «Химки» и «Торпедо» набрали по 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.