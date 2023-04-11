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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тигиев рассказал, почему перешёл в «Спартак» вместо «Зенита»

11 Апреля 2023 • 16:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Георгий Тигиев ответил на вопрос о том, почему в своё время решил перейти в стан «красно-белых», а не в «Зенит».

«Сестра в Москве была. Я вообще ни о чем не думал. 2 секунды. В Москву и все. Такой вариант. «Зенит», много денег и надолго - вообще без разницы. Тем более всегда симпатизировал «Спартаку». Москва, кайфы, тусы», — приводит слова Тигиева Rusfootball.

Ранее футболист, ныне выступающий за медийный клуб Fight Nights заявил, что хочет вернуться в Российскую премьер-лигу, но точно не в «Спартак».

Напомним, 27-летний Тигиев ушел из профессионального футбола летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Тигиев
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