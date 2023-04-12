Обухов считает, что «Спартак» может остаться без медалей

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в этом году.

«Зенит». Он неплохо оторвался, запас прочности и качество футболистов позволяют спокойно доиграть сезон. «Ростов» может зацепиться за медали, если будет выигрывать. «Спартак» же весну проваливает, рискует остаться вне тройки», — приводит слова Обухова «Матч ТВ».

Игрок добавил, что никто не ожидал таких результатов от «Спартака» весной, ведь команда хорошо начала, показала отличный футбол в противостоянии с «Локомотивом».

После 22 туров «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, набрав 54 очка. На втором месте идет «Ростов», имея в копилке 45 очков. «Спартак» — третий, на счету «красно-белых» 42 балла.