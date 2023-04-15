Мостовой раскритиковал судейство в матче «Торпедо» - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал судейство в матче 23-го тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Спартаком».

Экс игрок «красно-белых» отметил, что подопечные Гильермо Абаскаля имели безоговорочное преимущество на протяжении 75 минут, а «Торпедо» повезло, что в первом тайме было забито только два мяча.

«Что касается пенальти, то первый был, второй — спорный, а третьего не было. Такие пенальти нельзя свистеть. Идёт борьба, люди прыгают, куча рикошетов. Зачем ставить такие пенальти?», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в матче было три пенальти в ворота «Торпедо».