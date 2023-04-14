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Тихонов: «Меня устроит только второе место «Спартака» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать (1)
Торпедо Москва
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Спартак Москва
Через 22 ч. 43 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Торпедо».

- Для вас «Спартак» однозначный фаворит в матче с «Торпедо»?

- Вы знаете, мы перед началом рестарта чемпионата думали, что «Спартак» с такой игрой должен всё выигрывать. «Торпедо» выиграло последний матч и теперь будет хвататься и бороться за любые очки. Номинально «Спартак» является фаворитом. Думаю, на матч придёт много болельщиков, а игроки «Торпедо» будут зубами грызть землю, потому что команде нужны очки.

- Вас как болельщика удовлетворит третье место «Спартака» по итогам сезона?

- Третье не устроит. Если брать в учёт концовку осенней части чемпионата и ожидания от весеннего отрезка турнира, то меня устроит только вторая строчка.

- Сегодня полузащитнику «красно-белых» Антону Зиньковскому исполняется 27 лет, за сезон он забил всего два гола и отдал один ассист. Он не оправдал ожиданий болельщиков?

- Я думал, что он моложе. Я наблюдал за ним ещё тогда, когда он только появился на радарах. У него есть все данные: скорость, удар, обводка, но чего-то ему всё же не хватает. Наверное, ему не достаёт стабильности и мастерства. Я понимаю, если бы ему было 19 лет или 21 год. Тогда можно было бы говорить о какой-то нестабильности. А в 27 лет футболист должен регулярно показывать высокий уровень.

- При этом в прошлом сезоне он забил за «Крылья Советов» четыре гола и сделал девять результативных передач.

- У основных футболистов больше уверенности в себе, ведь они чувствуют доверие тренера. А неосновные могут допускать ошибки и чего-то не доделывать. Основной игрок может рисковать и ошибаться, а резервный нет. «Спартак» - это лакмусовая бумажка, здесь видны все твои плюсы и минусы. В каких-то командах минусы будут прощаться, здесь такого быть не может.

Роберт Иванов

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