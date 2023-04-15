Тренера «Торпедо» Клотета удалили в матче со «Спартаком»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит дерби между «Торпедо» и «Спартаком». В концовке первого тайма красную карточку за эмоции получил главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет.

Следить за дальнейшим развитием событий в матч между «Торпедо» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что «Торпедо» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то команда пытается вернуться на третью позицию после того, как её потеснил ЦСКА за счёт своей субботней победы над «Уралом».