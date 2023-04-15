Булыкин: «Не исключаю, что Рыбус может завершить карьеру»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущей форме защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

Ранее агент польского футболиста сообщил о том, что его клиент может покинуть московский клуб из-за малого количества игрового времени.

Булыкин не исключил того, что 33-летний Рыбус может завершить игровую карьеру.

«Не исключаю, что он не только может вернуться в Польшу, но и даже закончить свою карьеру. При отсутствии игровой практики в таком возрасте вернуться на прежний уровень достаточно сложно», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Рыбус выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Ранее он представлял «Локомотив», «Легию», «Ахмат» и французский «Лион». В текущем сезоне защитник провёл за «красно-белых» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.