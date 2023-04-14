В клубном магазине «Спартака» произошло пополнение. «Красно-белые» представили стильный клубный бомбер. Чтобы пополнить свой гардероб этим предметом одежды, нужно заплатить 37 тысяч рублей.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 12 зачётных баллов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 15 апреля. «Красно-белые» будут играть против «Торпедо» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.