В 23-м туре Премьер-лиги проходит московское дерби, «Торпедо» - «Спартак». Гости достаточно быстро заработали пенальти, который не забил Кейта Бальде. Но на 18-й минуте он добился своего. Последовал длинный пас с левого фланга в штрафную, Данил Пруцев его подобрал и коротким пасом помог Бальде открыть счет. Форвард метров с 13 в касание отправил мяч в дальний угол ворот. Счет стал 1:0, для Кейта это третий гол в трех последних матчах.

Как это было, смотрите в видеофрагменте поединка.