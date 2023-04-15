Защитник «Торпедо» Кутепов: «Спартак» отскочил»

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги от «Спартака» (1:2).

Футболист отметил, что при такой игре его команде не повезло.

«Понимаем все требования тренера. Видите, как играем? «Спартак» отбивается на последних минутах. «Спартак» отскочил? Конечно (смеётся)», - приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, что Кутепов на протяжении десяти лет выступал за «красно-белых».

«Торпедо» продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ, а «Спартак» вернулся на третью строчку, сравнявшись по очкам с «Ростовом», у которого игра в запасе против «Зенита».