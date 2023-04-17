Чернов: «Обещали, что четвёртый пенальти «Торпедо» будет мой»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о трёх одиннадцатиметровых ударах, назначенных в ворота «Торпедо» в очной игре (2:1).

Футболист признался, что имел желание исполнить этот удар в матче с «чёрно-белыми», что было даже возможно, так как после определённого количества пенальти очередь могла бы дойти и до него.

Однако свой шанс реализовал Роман Зобнин, чему Чернов оказался рад.

«Сколько ещё надо было смазать пенальти, чтобы пробил я? Мне обещали, что четвёртый будет мой [смеётся]. Если в Кубке дело дойдёт до пенальти, то я пробью. Нельзя оставаться в стороне», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

В Кубке страны «Спартаку» послезавтра, 19 апреля, на выезде предстоит сыграть с «Акроном». Начало в 16:30.