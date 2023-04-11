Агент рассказал о состоянии спартаковца Николсона

Агент Ненад Протега, который работает с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, дал комментарий по поводу состояния игрока.

Напомним, что Николсон пропустил субботний матч против «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Шамару гораздо лучше. Уже был на тренировке. Он нормально себя чувствует», - сказал Протега, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 22 матчах сезона 2022/2023 Николсон записал на свой счёт четыре гола.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» сильнейшего не выявили – ничья 3:3. По итогам тура отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» увеличилось до 12 очков.