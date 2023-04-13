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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «У «Спартака» наблюдается спад, хотя команда практически в каждом матче играет с преимуществом»

13 Апреля 2023 • 13:15 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о текущей форме московской команды.

Напомним, в последний раз «Спартак» побеждал 11 марта, когда в игре 19-го тура РПЛ был обыгран воронежский «Факел» (3:2).

По мнению эксперта, сейчас в результатах «Спартака» наметился спад, несмотря на то, что в последних матчах «красно-белые» демонстрируют хороший футбол.

«У «Спартака» действительно наблюдается спад, хотя команда показывает игру, практически в каждом матче команда играет с преимуществом, но выиграть не получается. Конечно, это влияет на настроение команды», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Также Бушманов согласился с тем, что на игру «красно-белых» влияет отсутствие лидеров коллектива Квинси Промеса и Георгия Джикии, которые сейчас восстанавливаются от повреждений.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 15 апреля против «Торпедо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Георгий Джикия Квинси Промес
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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