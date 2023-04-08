Булыкин: «Торпедо» будет тяжеловато остаться в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «Торпедо» на сохранение прописки в РПЛ.

«У них отставание в четыре очка от зоны стыковых матчей, сейчас они в зоне вылета. Будет тяжеловато, «Торпедо» показало, что будет биться до конца. Но все возможно», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Сегодня, 8 апреля, «Торпедо» одержало победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Факелом». Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0.

На данный момент «автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре «Торпедо» примет «Спартак».