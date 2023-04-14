Мор похвалил нового наставника «Торпедо» Клотета

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе нового главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

«Я изначально был критично настроен к новому тренеру «Торпедо». Но они сыграли две игры — и мне очень понравились торпедовцы. Самое главное, что Клотету удалось раскрепостить футболистов, он поставил в состав всех играющих», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Специалист отметил, что уже видна тренерская работа Клотета, но нужно посмотреть, как команда будет проявлять себя в следующих матчах.

Завтра, 15 апреля, «Торпедо» примет на своем поле «Спартак» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.