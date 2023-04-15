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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «Если ещё недавно можно было подумать, что матч с «Торпедо» будет лёгким, то сейчас всё усложняется»

15 Апреля 2023 • 14:20 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 13 мин.

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Торпедо».

Хаджи выразил надежду на то, что «Спартак» сумеет одержать победу, отметив при этом, что предстоящая игра для команды Гильермо Абаскаля получится непростой.

«Если ещё недавно можно было подумать, что матч будет лёгким, то сейчас всё усложняется: «автозаводцы» сейчас на определённом подъёме. Поэтому игра будет непростой: соперник будет рвать и метать», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Эксперт также отметил, что на игру команды сильно влияет психология футболистов, а также травмы ведущих игроков. Напомним, что в предстоящей встрече «красно-белым» не смогут помочь защитник Георгий Джикия и нападающий Квинси Промес.

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Александр Хаджи
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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