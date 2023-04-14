Асхабадзе рассказал об отказе Мане перейти в «Спартак»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Роман Асхабадзе поделился инсайдом о несостоявшемся переходе Садио Мане в московский клуб.

«Агент Мане сказал, что хочет в Россию, его всё устраивает. Мане сказал, что категорически не поедет в Россию. Никак не пытались переубедить, он сказал конкретно», — заявил экс-функционер «красно-белых» на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Асхабадзе отметил, что история с Мане разворачивалась параллельно подписанию Квинси Промеса в 2014 году. По его словам, австрийский клуб хотел заработать на продаже сенегальца, склоняясь к предложению «Спартака» из-за лучших условий.

Напомним, что Мане в итоге присоединился к «Саутгемптону», позже перейдя в «Ливерпуль» и «Баварию» и став одним из лучших футболистов мира.