Мележиков высказался о возможном уходе из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о том, как он реагирует на возможный уход из столичного клуба.

«Как реагирую на слухи о возможном уходе из «Спартака»? Вообще не реагирую», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

Сегодня, 15 апреля, «Спартак» одолел в гостях «Торпедо» со счетом 2:1 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Красно-белые» вернулись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Столько же очков у «Ростова», который идет на втором месте и обходит «Спартак» за счет дополнительных показателей. Лидирует в чемпионате «Зенит», в копилке команды 54 балла.