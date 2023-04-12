Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Рашида Рахимова на пост наставника «Рубина». Отметим, что раньше Рианчо работал в казанском клубе. Также испанец дал комментарий по состоянию дел в «Спартаке».

- Раньше вы работали в «Рубине», его сегодня возглавил Рашид Рахимов. Вы что-нибудь знаете об этом специалисте?

- Да, мне уже сказали, что Рахимов подписал контракт с «Рубином». В последнее время я не следил за его работой, но помню, что он мог возглавить «Крылья Советов». У него есть опыт работы в российских лигах, но в настоящее время я не знаю ничего о его карьере.

- Кроме того, недавно Курбан Бердыев покинул футбольный клуб «Сочи» через пять матчей после своего назначения на этот пост.

- Я думаю, что это большая потеря для клуба. Я считаю, что российским футбольным людям не хватает терпения.

- Да, это так. Вы следили за «Спартаком» в последнее время?

- В Испании сейчас не следят за российским футболом. Я иногда читаю новости о «Спартаке», плюс некоторые журналисты спрашивают меня о ситуации в клубе.

- Сейчас «Спартак» занимает третье место в РПЛ. Считаете ли вы, что это достойный результат?

- Я думаю, что в российском футболе попадание в тройку лидеров - это хороший результат. Хотя необходимо проанализировать ожидания, которые были у руководства клуба с учетом осуществлённых трансферов.

- В настоящее время главным тренером «Спартака» является ваш соотечественник Гильермо Абаскаль. Вы общаетесь с ним?

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- Нет, мы не знакомы.

Роберт Иванов