Пресс-служба «Рубина» объявила о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера казанской команды. Ранее клуб покинул Юрий Уткульбаев, возглавлявший «Рубин» с осени прошлого года.

Последним местом работы Рахимова была «Уфа», которую он покинул весной 2021 года. Также 58-летний специалист известен по своей работе в таких командах, как «Локомотив», «Ахмат» и «Амкар».

После 26 туров Первой лиги «Рубин» расположился на втором месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. Свой ближайший матч казанская команда проведёт в субботу, 15 апреля, против «Шинника». Начало — в 16:00 по московскому времени.