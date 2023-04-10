«Сочи» подтвердил уход Курбана Бердыева с должности главного тренера. Работать с командой на временной основе будет Дмитрий Хохлов, который входил в тренерский штаб.

При Бердыеве «Сочи» успел провести только пять матчей в чемпионате России. В них команда отпраздновала две победы при трёх поражениях. Последняя игра – против «Крыльев Советов» - была проиграна в воскресенье на своём поле со счётом 1:2.

На текущий момент «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшую игру команда проведёт в субботу, 15 апреля, – против «Краснодара» на своём поле.