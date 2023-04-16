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Экс-президент «Торпедо» Маслов: «Откуда у вас паника касательно места в турнирной таблице» эксклюзив

16 Апреля 2023 • 13:36 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «чёрно-белыми» и «Спартаком» (1:2).

- Видна работа нового главного тренера?

- На мой взгляд, новый главный тренер прислушивается к Савичеву в моментах определения состава. Клуб вернулся к составу Бородюка и сделал это, на мой взгляд, абсолютно верно.

- На ваш взгляд, зимние трансферы усилили коллектив?

- Рано пока что говорить об этом. Думаю, что Кухарчук и Стефанович пришлись ко двору.

- А тот же Рейна?

- По иностранцам всегда сложно делать выводы. Это не топовые ребята, и команда не входит в топ. Для того, чтобы привезти средних иностранцев, большого ума не надо. Непонятно, насколько они сильнее, чем российские футболисты. Рейна вроде играет. Это у него на последней минуте был момент?

- Да.

- А что бы сделал топовый иностранец? Грудью скинул себе на ногу и забил гол. Вокруг него метра на три никого не было. Пока не буду хвалить этих новичков.

- После этой игры вы верите, что команде удастся выбраться со дна турнирной таблицы?

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- Я никогда не говорил, что «Торпедо» вылетит из РПЛ. Сейчас что изменилось? Откуда у вас паника? Клуб в пяти очках от спасительного стыкового места. Какие вопросы? Обыгрывайте прямого конкурента «Химки», зацепите ещё пару игр, и вы уже 13-е в таблице.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Денис Маслов
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