По завершению сезона кадровые изменения могут произойти в «Спартаке». На днях сообщалось, что Евгений Мележиков может покинуть должность генерального директора московского клуба.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в компании «Лукойл» в настоящий момент склоняются к сохранению Евгения Мележикова на посту гендиректора. При этом уволен может быть Пол Эшуорт, который работает на должности спортивного директора «красно-белых».

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 12 очков.