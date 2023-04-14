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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов заявил, что «Спартаку» будет трудно в игре с мотивированным «Торпедо»

14 Апреля 2023 • 21:54 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 16 мин.

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от московского дерби в рамках 23 тура РПЛ – «Торпедо» в «Лужниках» дома примет соседей из «Спартака».

«Нас ожидает открытый футбол, не забываем, что «Торпедо» дома в «Лужниках» оказалось сильнее ЦСКА в этом сезоне, теперь им сам бог говорит обыгрывать «Спартак». Легкой прогулки для гостей точно не будет», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что «автозаводцы» и «красно-белые» весь сезон идут в противоположных частях турнирной таблицы РПЛ, однако в прошлом туре подопечные Жозепа Клотета одержали важную победу над «Факелом» (2:0). «Спартак» же не может победить в официальных матчах уже более месяца – клуб тяжело переживает потерю лидеров в виде Георгия Джикии и Квинси Промеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Владислав Радимов
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