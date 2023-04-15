Джикия в запасе: «Спартак» огласил состав на дерби с «Торпедо»

Субботнюю программу 23-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать дерби между «Торпедо» и «Спартаком». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.

Защитник Георгий Джикия восстановился после травмы, но, судя по всему, ещё не готов полностью. Капитан «Спартака» начнёт игру на скамейке запасных.

Матч «Торпедо» - «Спартак» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.