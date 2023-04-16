Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Торпедо».

- В матче с «Торпедо» у «Спартака» было три пенальти и два удаления. Какие-то решения арбитра вызвали у вас сомнения?

- Мне кажется, удаления были по делу. Не могу сказать, что судья был не прав. Другое дело, что арбитр мог чуть-чуть смягчить наказание. Особенно по Бальде. Но он принял такое решение. Сейчас вообще не поймешь правила и как судьи выносят вердикты. Но, наверное, раз он решил удалить игроков, видимо, какой-то подсказ ему был.

- Эти нарушения были не обязательными, если говорить об игроках. Литвинов знал, что висит на карточке и пошел в опасный подкат. А Мартинс вообще стал аплодировать помощнику судьи, что и привело к удалению. Как оцените поведение футболистов?

- У Литвинова этот эпизод связан с эмоциями. Он не думал, что у него может быть вторая карточка, когда шел в подкат. Это чрезмерная эмоциональность. Тут нужен опыт. Опытный футболист поступил бы более сдержанно. Это ошибка игрока.

- А что касается Мартинса?

- Я так и не понял, зачем он стал аплодировать. Ты занимаешься своим делом, зачем провоцировать судью? Думаю, с ним будут разговаривать об этом, как и с другими ребятами. Такие моменты однозначно не нужны команде.

- Помимо прочих потерь, теперь и Литвинов с Мартинсом не сыграют с «Краснодаром». Насколько все эти потери чувствительны для «Спартака»?

- Сейчас «Спартак только оправляется от отсутствия Соболева, Промеса и Джикии. И мы опять видим новые потери. Это проблема. Тем более, с «Торпедо» в конце матча тоже все висело на волоске. «Спартак» показывал уже другой футбол после того, как остался в меньшинстве. Мы видели, как игра команды сразу разрушилась. С «Краснодаром» будет очень тяжело.

Три пенальти за тайм, три удаления и три гола за матч: «Спартак» выиграл московское дерби и вернулся в топ-3

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- Если говорить о трех пенальти, которые не вызвали ни у кого вопросов, это уровень соперника так низок, что им было никак не обойтись без этих фолов?

- И даже при всем при этом, «Спартак», можно сказать, вытащил эту игру. У команды есть проблемы. Это видно. Теперь эта победа даст им какой-то глоток воздуха. Хотя проблема реализации моментов никуда не делась.

- Бальде забил в третьем матче подряд. Он может стать основным нападающим?

- Пока он воспользовался предоставленным шансом. А раньше, когда ему давали возможность играть, он не забивал. Поэтому не мог конкурировать с Соболевым. А сейчас Бальде реально может закрепиться в составе. Он точно будет конкурировать с Соболевым. Тренер даст ему время, пусть и не целый матч, и если Бальде перестанет забивать, то снова будут ставить в состав Александра. Но такая конкуренция идет на пользу команде.

- Может после этого матча у «Спартака» все пойти по восходящей, ведь следующая игра с «Акроном», где есть хорошие шансы победить?

- По крайней мере, победа для команды всегда идет на пользу и придает уверенности. Улучшается обстановка, настроение. Если победят «Краснодар», то «Спартак» начнет подниматься. Он будет вдохновлен.

- Кто для вас главный претендент на серебро?

- Если брать «Спартак», «Ростов» и ЦСКА, то «армейцы» сейчас играют наиболее стабильно. И я уверен, борьба за второе место будет серьезная.

Елена Григорьевская