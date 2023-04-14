Агент: «Бальде счастлив в «Спартаке и мечтает завоевать трофей»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что его клиент счастлив выступать за московский клуб.

«Бальде счастлив в «Спартаке», он сосредоточен на футболе и мечтает завоевать трофей с командой. Сейчас он прогрессирует с каждым матчем», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». За «красно-белых» 28-летний сенегалец успел провести семь игр и забить два гола.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 15 апреля, против «Торпедо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.