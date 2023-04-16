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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчева возмутило поведение игроков «Спартака» после двух голов «Торпедо»

16 Апреля 2023 • 23:59 Комментировать
Торпедо Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

В двадцать третьем туре российского чемпионата московский «Спартак» едва унес ноги в игре с «Торпедо», быстро забив два мяча, фаворит отдал инициативу сопернику, за что его не поплатился во второй половине игры. Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев возмущен таким отношением к делу, он считает, что такое недопустимо.

- «Спартак» выглядел намного сильнее, пока не расслабился и не начал дурить. Вышли, пофигу все… У меня вопрос — если бы в первом тайме был счет 5:0, вы бы пешком стали ходить? Что за отношение такое? - вопрошает Ловчев в своем телеграм-канале.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Евгений Ловчев
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