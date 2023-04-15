Зобнин забил 1000-й гол «Спартака» в матчах чемпионатах России

Сейчас проходит матч 23-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Торпедо».

Гостей поля вперёд вывел сенегальский форвард Кейта Бальде, который ранее не реализовал пенальти.

Полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин удвоил преимущество своей команды, точно исполнив 11-метровый удар в концовке первого тайма. Этот гол стал 1000-м для «Спартака» в чемпионатах России. Ранее данную отметку смогли преодолеть только два клуба: «Зенит» и московский ЦСКА.

Прямая текстовая трансляция столичного дерби проходит на сайте LiveResult.ru.