Корнеев считает, что «Спартаку» надо попрощаться с Николсоном

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что «Спартаку» следует расстаться с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

По мнению эксперта, 26-летний футболист так и не сумел в полной мере раскрыться в составе московской команды, оставшись вторым или третьим выбором в нападении.

«Надо оценивать его зарплату и решать, нужен ли команде ещё на один год нападающий, который многие матчи начинает на скамейке запасных. На мой взгляд, с ним надо прощаться», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провёл за «красно-белых» 22 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 6,5 миллионов евро.