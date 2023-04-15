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Корнеев: «Дуарте просто туристом приехал в Москву?»

15 Апреля 2023 • 11:02 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
Через 6 ч. 27 мин.

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о новичке «Спартака», защитнике Алексисе Дуарте.

Напомним, парагвайский футболист перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро и с тех пор лишь раз вышел на поле в стартовом составе «Спартака». Корнеев удивлён тем фактом, что Дуарте не получает игровое время даже после травмы Георгия Джикии.  

«Почему его не выпускают после того, как «сломался» Джикия? Про него же говорили, что это сильный игрок. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву?» — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» 23-летний Дуарте успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями. Сегодня, 15 апреля, «красно-белые» встретятся с «Торпедо» в рамках 23-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Корнеев Алексис Дуарте
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