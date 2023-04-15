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Рианчо объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне

15 Апреля 2023 • 18:13 Комментировать
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Спартак Москва
Через 0 ч. 30 мин.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в следующем сезоне.

«Давать прогнозы на следующий сезон можно будет только после летнего трансферного окна. Сложно предугадать, какими именно будут состав команды. Думаю, «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне, если из «Зенита» уйдут все бразильцы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 22 туров «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 42 набранных очка. На второй строчке идет «Ростов», у которого на счету 45 очков. Лидер чемпионата — «Зенит», у команды Сергея Семака 54 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо
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