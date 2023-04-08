Клотет не видит преимущества в календаре «Торпедо»

После субботней победы над «Факелом» со счётом 2:0 наставник «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос, является ли для его команды преимуществом тот факт, что семь из восьми оставшихся матчей Российской премьер-лиги она проведёт в Москве.

«Моя первая игра в России состоялась в Ростове‑на‑Дону. Это была очень долгая поездка, увидел просторы России. Это большое отличие. Да, почти все оставшиеся игры мы проведём в Москве, но это совсем не значит, что от этого нам будет легче играть», - сказал Клотет, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Сейчас «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков, как и предпоследние «Химки».

Следующий матч «Торпедо» проведёт 15 апреля – против «Спартака».