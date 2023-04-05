Тукманов уверен, что «Торпедо» вылетит в Первую лигу

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о шансах столичного клуба сохранить прописку в РПЛ.

«Торпедо» вылетит в Первую лигу при любых раскладах. Слишком много по ходу сезона было допущено ошибок, которые повлияли на выступление команды», — заявил Тукманов «Матч ТВ».

По мнению эксперта, даже если «Торпедо» сможет одержать победу в предстоящем матче над «Факелом», то это ничего не изменит, у команды нет шансов на спасение.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги «Торпедо» - «Факел» состоится 8 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.