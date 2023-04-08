Рязанцев сделал первое голевое действие с апреля 2018 года

Завершился матч 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и воронежским «Факелом». Победу со счётом 2:0 одержал столичный клуб.

36-летний футболист «автозаводцев» Александр Рязанцев отметился голевой передачей. Для игрока этот результативное действие стало первым с апреля 2018 года, тогда он забивал за пермский «Амкар».

Напомним, что эта победа стала третьей для москвичей в РПЛ в нынешнем сезоне, они продолжают замыкать турнирную таблицу с 13 очками в активе, столько же баллов у подмосковных «Химок», которые в этом туре сыграют на выезде против ЦСКА.