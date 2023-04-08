Непомнящий: «Жажда борьбы приносит успех»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Торпедо» неожиданно обыграло «Факел», забив тому два безответных мяча. Российский специалист Валерий Непомнящий, известный по своей работе с камерунской сборной на чемпионате мира 1990 года, порадовался за москвичей.

Он отметил жажду борьбы, которую на поле продемонстрировали автозаводцы, а победу над воронежцами считает полностью заслуженной.

- Пеп Клотет выставил наиболее оптимальный состав, где опытные игроки в стартовом составе. У ребят замечается большая жажда борьбы, и это приносит успех. То, что забили два красивых гола — заслуга ребят, - цитирует слова Непомнящего Sport24.

В следующем туре «Торпедо» предстоит сразиться с московским «Спартаком».